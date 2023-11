Migranti e hotspot: il neo capo dipartimento Libertà civili a Lampedusa e Porto Empedocle

Sopralluogo del capo dipartimento Libertà civili e immigrazione Laura Lega, che ha preso il posto del prefetto Valerio Valenti che è andato in pensione, a Lampedusa e a Porto Empedocle. Ad accogliere, e accompagnare il prefetto Lega, sulla più grande delle isole Pelagie sono stati il prefetto di Agrigento Filippo Romano e il questore Tommaso Palumbo.

Prima è stato fatto un sopralluogo all'ex base Loran dove si è pensato - ma verosimilmente non se ne farà nulla - di creare l'area di deposito e stoccaggio delle "carrette" usate dai migranti per le traversate. Prefettura e Viminale sembrano essere più propense a fare in modo che le imbarcazioni - barchini o barconi - vengano rimossi direttamente dal porto. Al momento, per il recupero e smaltimento dei natanti si procede con contratti a tempo. Ma da gennaio entrerà in vigore l'importante contratto fatto da Agenzia delle Dogane che dovrebbe garantire un trasporto veloce di barche e barconi appunto fino a Porto Empedocle. Il neo capo dipartimento delle Libertà civili e immigrazione è stato anche all'hotspot di contrada Imbriacola dove ha voluto incontrare tutti coloro che vi lavorano e poi è stato fatto, riprendendo l'argomento dello smaltimento dei natanti, un sopralluogo a molo Favarolo.

Sempre accompagnato dal prefetto Romano e dal questore Palumbo, il capo dipartimento delle Libertà civili e immigrazione, in elicottero, ha raggiunto anche Porto Empedocle dove è stato visionato il nascente hotspot di contrada Caos.

Una struttura di primissima accoglienza che è ormai quasi completa. Fra pochissimi giorni l'hotspot di Porto Empedocle sarà, infatti, operativo. Il prefetto Lega si è complimentato per il lavoro fino ad ora svolto. E Prefettura e Questura sono intenzionate a dare continuità con il lavoro fatto nel recente passato, durante la scorsa estate soprattutto.