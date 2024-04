"Dona il tuo sperma, sarai ricompensato": sui social esplode il fenomeno

"Dona il tuo sperma e sarai pagato". Questo in estrema sintesi il "business" del momento, pubblicizzato da alcune ore in maniera incessante attraverso Facebook, da cliniche soprattutto estere. Basta cliccare sul link a corredo della foto e si entra nel mondo della donazione del liquido seminale, per ottenere un compenso di alcune centinaia di euro.

C'è anche un tariffario che si basa sulla quantità di sperma consegnato dal donatore.

"Scopri quanto potresti essere ricompensato" si legge nel post che sta impazzando sul social e che, quasi certamente, incuriosirà molti visitatori. Non manca certamente il lato "etico" in questa vicenda, visto che nelle intenzioni dei promotori di questa iniziativa c'è il sostegno a coloro i quali non possono avere figli.

A stimolare i potenziali donatori di sperma sono come detto cliniche straniere, in particolare spagnole, ma ovviamente anche nel Regno Unito non mancano le strutture che accolgono il liquido seminale maschile, procedendo quindi alla ricompensa promessa attraverso il social media.

Ovvio rivolgere agli utenti la raccomandazione a non lasciarsi tentare dalla facilità di diventare ricchi donando il proprio sperma alla prima clinica estera che compare sul social. La donazione dello sperma è un gesto di grande umanità, che nel mondo permette a tanta gente di trovare soluzione al dramma dell'infertilità maschile.