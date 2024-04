Tutti in forma per la prova costume, già partita la corsa verso centri benessere e palestre

Quelle autorizzate e in regola sono un centinaio. Si tratta di palestre o centri benessere, centri fitness e studi di pilates aperte e frequentatissime ad Agrigento e provincia. Alcune strutture offrono lezioni di base come pilates o solo pesi, mentre altre hanno lezioni più complete che potrebbero includere yoga, danza, arti marziali e altro ancora. Quando si tenta di trovare una palestra, è importante confrontare i prezzi e in questo senso sono molto utili alcuni siti on line specializzati.

In primavera inoltrata, anche se il bel tempo è stato assai discontinuo, è già partita la corsa alle iscrizioni.

I titolari delle attività offrono alla clientela i cosiddetti "pacchetti" per spalmare in più sedute nel tempo, il lavoro da svolgere per tonificare il proprio corpo.

Questi centri sono attrezzati di tutto punto, con apparecchiature tecnologiche di ultima generazione, basate in molti casi sulla tecnologia dell'elettrostimolazione e della radiofrequenza. Indispensabile è che a fare svolgere i trattamenti ai clienti sia personale qualificato, in possesso di tutti gli attestati necessari.

Con la salute non si scherza. Ci sono palestre nelle quali sono sempre più presenti figure come quella del nutrizionista, abilitato a stilare un piano completo di intervento, in base alle esigenze e prerogative del cliente.

In palestra vanno sia uomini che donne, senza distinzione anche di età. Sono sempre più numerosi anche gli anziani che per motivi di salute vari o per tenere in forma il proprio corpo a dispetto dell'età, non esitano a iscriversi, svolgendo attività non stressanti per la muscolatura, ma assai utili per la psiche. Il business delle palestre e dei centri benessere è sempre più in espansione, ma attenzione a farsi seguire da gente preparata, con strutture dotate di apparecchiature a norma di legge.