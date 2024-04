Ritrovato il bambino di 4 anni che si era perso in via Cicerone: indaga la polizia

Un bambino straniero di 4 anni è stato ritrovato sano e salvo dopo essersi perso in via Cicerone. La guardia di finanza lo ha bloccato e consegnato alla polizia che sta completando gli accertamenti del caso.

Sul posto, in pochi minuti, erano arrivati i carabinieri chiamati dalla madre che lo aveva perso di vista. Immediate erano scattate le ricerche con descrizione del piccolo e diffusione della sua foto in modo da renderlo riconoscibile alla cittadinanza a cui era stato rivolto un appello da parte delle forze dell'ordine, rivolto a chiunque lo avesse visto, a bloccarlo e chiamare il 112.

In ogni caso è arrivato presto il lieto fine ed è stato escluso che il piccolo sia stato prelevato da qualcuno contro la sua volontà.

(Aggiornato alle 12,15)