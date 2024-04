Incidente alle porte di Favara, con la minicar finiscono fuori strada: due ragazzi in ospedale

Incidente stradale in contrada Esa Chimento all’ingresso di Favara. Una minicar con a bordo due giovani è andata fuori strada finendo all’interno di una proprietà privata. Secondo una prima ricostruzione l’incidente autonomo sarebbe stato causato da un’improvvisa perdita del controllo del mezzo, forse per l’eccessiva velocità.

I due giovani occupanti sono rimasti feriti e portati all’ospedale San Giovanni di Dio in contrada Consolida. A soccorrerli per primi sono stati alcuni passanti. Poi, sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e la polizia locale per i rilievi.