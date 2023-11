Moduli abitativi collocati e strade asfaltate: quasi pronto l'hotspot di Porto Empedocle

I moduli abitativi, che potranno ospitare 200-250 persone, sono stati collocati. Oggi, la ditta Tommasino Metalzinco di Cammarata, che lo scorso 14 agosto si era aggiudicata i lavori, ha steso l'asfalto. I termini contrattuali di consegna dell'opera - l'hotspot di contrada Caos a Porto Empedocle - dovrebbero essere rispettati. A fine mese, al massimo nei primissimi giorni di dicembre, la struttura di primissima accoglienza e pre-identificazione potrà essere pienamente operativa e funzionante. Servirà per dare una accoglienza dignitosa a quanti sbarcano sulle coste dell'Agrigentino e a quanti verranno trasferiti da Lampedusa, ma anche per le procedure di fotosegnalamento, rilievo delle impronte digitali e dunque identificazione. A gestire l'hotspot di Porto Empedocle, così come già avviene per quello di Lampedusa, sarà la Croce Rossa italiana.

Stamani, il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha fatto un nuovo sopralluogo in contrada Caos. "I lavori vanno avanti con ottimo ritmo - ha commentato la massima autorità di Governo - . I termini contrattuali dovrebbero essere rispettati". Tanti, anzi tantissimi, gli intoppi registratisi durante le operazioni di cantiere. Non ci sarà l'invocato, da parte del prefetto, fin dal momento dell'aggiudicazione dei lavori, taglio dei termini contrattuali. Ma certamente non ci saranno ritardi. La struttura sarà utile, come dimostrano gli ultimi due giorni che hanno avuto numeri importanti di sbarchi su Lampedusa, anche in questo periodo dell'anno. Non c'è più del resto la stagione degli approdi. Perché se è vero che fra luglio ed agosto normalmente si registra il boom, anche in autunno o in inverno, non appena le condizioni del mare lo consentono, barchini e barconi tornano a salpare tanto dalla Libia quanto dalla Tunisia.