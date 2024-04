“Città più ricche d’Italia”, la classifica del ministero del tesoro: Agrigento al terzo posto tra i capoluoghi siciliani

Non è un risultato deludente, anzi. Nella classifica pubblicata dal ministero del tesoro, che riguarda le città più ricche d’Italia e che indica il reddito medio, Agrigento tutto sommato si difende bene. E' quanto emerge dai dati relativi alle dichiarazioni al fisco del 2023, riferite ai redditi dell'anno 2022, diffusi dal ministero del tesoro.

Su scala nazionale al primo posto assoluto c’è Portofino (Genova) e a seguire tutta una serie di città che, come prevedibile, appartengono al Nord Italia. Ma se mettiamo da parte il resto della penisola e ci concentriamo esclusivamente sulla Sicilia i risultati sono abbastanza sorprendenti. Prendendo in esame i singoli comuni viene fuori che la città siciliana più ricca, con 28.768 euro di reddito medio, è Sant’Agata Li Battiati in provincia di Catania. Seguono altri 6 paesini tutti della provincia di Catania: San Gregorio con 28.051 euro, Aci Castello con 25.751 euro, Tremestieri con 24.291 euro, Viagrande con 22.980, Trecastagni con 22.629 euro e Valverde con 22.190 euro.

Ma ecco la sorpresa: tra i comuni capoluogo di provincia al primo posto c’è Palermo con 22.103 euro, Messina con 22.022 e Agrigento con 21.287.

La città dei templi batte Siracusa che si ferma a 21.123 euro, poi Catania con 21.091, Enna con 20.888, Caltanissetta 20.012, Trapani con 19.348. Fanalino di coda Ragusa con 19.225 euro.

Tra le isole minori il gradino più alto del podio va a Santa Marina di Salina con 19.699 euro. Seguono Favignana (Trapani) con 18.355 euro, Malfa nell'isola di Salina (Messina) con 18.593, Ustica (Palermo) con 17.869 euro, a Leni nell'isola di Salina (Messina) 17.364 euro, Lipari (Messina) con 17.255 euro, Pantelleria (Trapani) con 16.167 e purtroppo Lampedusa (Agrigento) che chiude a 15.488 euro.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.