Emergenza migranti, si lavora per la costruzione del nuovo hotspot di Porto Empedocle: le immagini

"I lavori per la creazione dell'hotspot di Porto Empedocle stanno proseguendo alla massima velocità possibile. Contiamo in una sostanziale anticipazione rispetto al termine di fine lavori che è fissato per novembre". Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, dopo che a Porto Empedocle, a causa del caos migranti nella tensostruttura del molo, il sindaco Calogero Martello ha alzato la voce parlando di situazione ingestibile. "L'hotspot di Porto Empedocle sarà collegato a quello di Lampedusa dalla stessa gestione, la Croce Rossa - ha spiegato Romano - .

I due hotspot devono essere visti come una sorta di ponte: quello di Lampedusa accoglie in prima battuta e quello di Porto Empedocle instrada, il più velocemente possibile, verso i pullman. Sarà - ha concluso il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, - strutturato come una sorta di stazione dei bus, con una corsia protetta di entrata ed uscita e con lettini in numero sufficiente per ospitare diverse centinaia di persone per una o, al massimo, due notti". Intanto, in mattinata tre rimorchi, carichi di barchini usati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, sono stati sbarcati sul molo di Porto Empedocle. Ci sono diversi dei natanti in metallo sequestrati quando, negli scorsi giorni, ci furono 112 sbarchi in 24 ore sull'isola agrigentina.