La via Atenea si tinge con i colori della primavera, weekend in musica fino all'estate: ecco il festival urbano

“Non possiamo demandare e credere e pensare che le amministrazioni pubbliche si facciano carico anche degli oneri per manifestazioni del genere. Abbiamo pensato di unirci per fare qualcosa insieme e abbiamo investito sull'idea della primavera, la scelta degli ombrelli è per questo e non perché rivendichiamo la primogenitura o l'originalità di un'idea che tale non è, ci servivano delle punte di colore per il richiamo alla primavera che metaforicamente è anche la rinascita agrigentina che tutti auspichiamo che avverrà con Agrigento capitale italiana della cultura”. Così ai microfoni di AgrigentoNotizie l'imprenditore Peppe Vita parla del festival urbano organizzato dai titolari di quattro esercizi commerciali e che da venerdì prossimo, 3 maggio e fino al 21 giugno, animerà la via Atena con musica e intrattenimenti vari.

Per l'occasione, un angolo del "salotto buono" è stato allestito con una particolare copertura di ombrelli, un gioco di luci e colori che da anni è stata sperimentata in molte altre città ma che, anche ad Agrigento, è molto apprezzata soprattutto fra i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere il ponte del 25 aprile nella città dei Templi. La direzione artistica del festival di primavera è stata affidata a Riccardo Gaz.

Via Atenea si colora: iniziativa di alcuni gestori dei locali che presenteranno un festival

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale