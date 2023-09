Migranti, altri sbarchi durante la notte a Lampedusa: in 1500 all'hotspot

Sono 185 i migranti che sono sbarcati, dopo che i 4 barchini sui quali viaggiavano sono stati agganciati durante la notte dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria, a Lampedusa.

Sul primo, c'erano 32 siriani, tunisini, egiziani e bengalesi, partiti a loro dire da Zwara in Libia. Sul secondo, erano invece in 114, fra cui 19 donne e 29 minori, originari del Marocco e della Tunisia, salpati da Kerkenna. Quattordici, fra cui 2 donne e un minore, i tunisini che erano sulla terza imbarcazione e 25, fra cui una donna, quelli che, partiti da Gabes, erano sull'ultimo natante agganciato. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 7 sbarchi con un totale di 475 persone.

Sono 1.544 i migranti che, al momento, si trovano all'hotspot di Lampedusa. In mattinata la polizia scorterà in piccoli gruppi 450 persone fino al porto commerciale di Lampedusa dove verranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle. A disporre lo spostamento è stata la Prefettura di Agrigento.