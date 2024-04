Vip

Dal resort di Torre Salsa alla Valle dei templi passando per la Scala dei Turchi: Daniele Bossari e Filippa Lagerback "baciano" l'Agrigentino

Scatti social per la coppia che ha scelto il lusso di Adler e che ha poi fatto un tour per scoprire archeologia, spiagge e paesaggi mozzafiato. Nonostante le temperature non proprio primaverili, non hanno resistito alla tentazione di fare un bagno: "E' stato un tuffo nei sapori, nella cultura e nella storia con un pò di pioggia desiderata in questa terra unica"