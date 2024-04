Colpo grosso al distributore di carburanti "Lukoil": rubati 7.700 euro

Colpo grosso al distributore di carburanti "Lukoil" lungo la strada provinciale 3 che da Favara conduce verso contrada San Benedetto e verso l'imbocco con la statale 189 da un lato e la zona industriale dall'altro. Una banda di malviventi, durante la notte fra martedì e mercoledì, è riuscita a intrufolarsi nei locali amministrativi dell'impianto e dalla cassa continua ha portato via la somma di circa 7.700 euro.

La scoperta è stata fatta poco l'alba, quando il primo impiegato, addetto alla distribuzione, è arrivato nel nuovissimo slargo, all'altezza del chilometro 4+700. È stato subito lanciato l'Sos e sul posto sono giunte le pattuglie della tenenza dei carabinieri di Favara. I militari dell'Arma hanno accertato che i delinquenti - impossibile ipotizzare che sia entrato in azione un ladro solitario - sono riusciti a entrare nei locali amministrativi dopo aver forzato una finestra. Subito, quasi come se sapessero dove e come mettere le mani, si sono concentrati sulla cassa automatica.

Il danno complessivo, comprensivo dei danni provocati alla società, è in corso di quantificazione, ma è coperto da assicurazione.

I carabinieri, che si stanno occupando delle indagini con il coordinamento della procura, hanno già acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza. Non filtrano indiscrezioni.

