Smaltimento dei barchini usati dai migranti, da oggi iter semplificato per alaggio e trasporto

Entrano in vigore da oggi le misure semplificate per lo smaltimento delle imbarcazioni con cui i migranti raggiungono le coste italiane. Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto 124 del 2023, infatti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, responsabile degli smaltimenti sull'isola di Lampedusa, potrà disporre, fin da subito, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e di trasporto delle barche dall'isola verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto di tali servizi è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di un milione di euro.

La normativa consente, inoltre, l'individuazione, in via definitiva, di aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, per gli interventi di stoccaggio e di riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto delle stesse verso i luoghi di smaltimento. "Desidero ringraziare il governo e, in particolare, il ministro Adolfo Urso e il sottosegretario Alfredo Mantovano, per aver favorito l'inserimento, all'interno del testo, di un'apposita norma che consentirà di rendere ancora più incisiva l'azione dell'Agenzia, impegnata incessantemente nell'attività di distruzione delle imbarcazioni abbandonate dai migranti - spiega il direttore generale di Adm, Roberto Alesse -. È un notevole cambio di passo che si attendeva da tempo, resosi ancora più necessario in considerazione dell'eccezionale flusso di arrivi di questo ultimo periodo, che si concretizza grazie alla determinazione dell'Esecutivo, a guida Meloni".