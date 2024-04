Niente più migranti sul molo Empedoclino: 918 persone in 24 ore nell'hotspot di contrada Caos

È via vai dall'hotspot di Porto Empedocle (Agrigento) dove questa sera arriveranno i 288 migranti trasferiti da Lampedusa e dove, nell'arco di 24 ore, sono state spostate 918 persone. Nella struttura di contrada Caos, entrata in funzione all'inizio dello scorso marzo, i migranti restano, almeno per il momento, per poche ore e, con gli autobus, vengono smistati dove prefettura di Agrigento e Viminale trovano posto. Ad occuparsi di rifocillare, prestare assistenza sanitaria e sociale a chi arriva da Lampedusa, anche ai bambini, è il comitato provinciale della Croce rossa con cui, a fine gennaio, la prefettura ha siglato una convenzione.

Contrariamente a quanto avviene a Lampedusa, per i piccoli migranti accolti nell'hotspot Empedoclino c'è la possibilità di svago, grazie ad alcuni giochi e a un vero e proprio piccolo parco con delle attrezzature ludiche.

Con l'hotspot di Porto Empedocle - costato circa 3milioni di euro - pienamente operativo, non ci sono più migranti sul molo di Porto Empedocle, sotto il sole o la pioggia, ad attendere l'arrivo degli autobus per i trasferimenti.

I 7 corpi, composti da 4 unità abitative, garantiscono una capienza per 280 persone che però può essere aumentata in base ai flussi migratori. Il Viminale ha già autorizzato un ampliamento. La nuova porzione potrebbe essere destinata ad altri moduli abitativi oppure, in base alle indicazioni del ministero, potrebbe essere costruita una zona ricreativa riservata anche alle persone fragili. È intenzione del prefetto di Agrigento Filippo Romano e del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi continuare a fare in modo che la struttura di Porto Empedocle sia decorosa e dignitosa.