Incidente stradale sulla statale 118, motociclista si schianta contro auto: è grave

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi alle porte di Alessandria della Rocca, sulla statale 118. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto Suzuki, guidata da un 33enne originario di Sambuca di Sicilia, si è infatti scontrata con una Fiat Panda guidata da un'ottantenne del posto.

Ad avere la peggio è stato ovviamente il centauro, che è stato trasportato in elisoccorso a Palermo in ospedale. Illeso il conducente dell'auto.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava viaggiando in gruppo con alcuni amici sulla statale in direzione Alessandria della Rocca, quando l'automobile avrebbe svoltato.

Non è chiaro, al momento, di chi possano essere le responsabilità. Questo compito spetterà ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e hanno posto sotto sequestro i mezzi. Sul posto anche i vigili urbani per gestire la viabilità e i sanitari del 118.

(aggiornato alle ore 16)