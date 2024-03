L'hotspot di Porto Empedocle ha preso colore: cambia anche così l'accoglienza dei migranti

I lavori sono quasi terminati: il nuovo hotspot di Porto Empedocle ha preso colore. Non è più - né mai lo sarà - un luogo tetro. Gli artisti della Farm cultural park hanno letteralmente trasformato le casette dove momentaneamente verranno accolti i migranti trasferiti da Lampedusa o sbarcati sulla costa dell'Agrigentino. E questo è stato possibile dopo che lo scorso 29 dicembre è stato stipulato un protocollo d'intesa fra prefettura e Farm cultural park.

Ogni "blocco" di prefabbricati è stato decorato da un diverso artista. La Farm fornirà, inoltre, a titolo gratuito, competenze, risorse umane e materiali per la realizzazione di progetti e azioni creative e culturali.

I colori - riuscendo a trasmettere sensazioni positive e stimolanti, ma anche fiducia e rassicurazione - saranno, questo l'obiettivo primario, ottimi supporti psicologici per quanti, stressati o traumatizzati, giungeranno nella struttura di contrada Caos.

Nato in tempo record, prendendo il posto di quella che era una distesa di rifiuti, l’hotspot di Porto Empedocle - costato circa 3milioni di euro - è entrato in funzione lo scorso 29 febbraio. I 7 corpi, composti da 4 unità abitative, garantiranno una capienza per 280 persone, che potrà però essere aumentata in base ai flussi migratori. AgrigentoNotizie, in esclusiva, a fine febbraio aveva visitato la struttura dove verranno sistemati i migranti trasferiti da Lampedusa o quelli che sbarcheranno sulla costa della provincia.

