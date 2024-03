Nuovo hotspot di Porto Empedocle, l'accoglienza ha funzionato: trasferiti dopo poche ore i 53 migranti

Sono stati trasferiti la sera stessa dello sbarco, fatto giovedì subito dopo l'attracco della "Sea eye4" al molo di Porto Empedocle, i 53 migranti che sono stati accolti nel nuovo hotspot di contrada Caos. L'accoglienza del primo gruppo di uomini e donne - una sorta di collaudo per la neonata struttura che è costata 3milioni di euro - è andata più che bene. I migranti sono stati rifocillati e fatti riposare in alcune delle casette allestite, mentre nell'ala di ingresso si sono svolte le pre-identificazioni. In serata, poi - per come disposto da prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale - il gruppo è stato spostato.

Al momento, tanto il neonato hotspot di Porto Empedocle quanto quello di Lampedusa sono entrambi vuoti.