Ritrovato morto il turista tedesco 74enne scomparso nella Valle dei Templi: ecco la ricostruzione della tragedia

È stato trovato morto il turista tedesco di 74 anni, Rudolf Peter Bruderle, che ieri, poco prima di pranzo, era scomparso nel nulla durante la visita al giardino della Kolymbethra. Il cadavere è stato ritrovato alle 3,30 dai vigili del fuoco.

A mobilitarsi per le ricerche sono stati, oltre ai pompieri, anche gli uomini della polizia, quelli della Forestale che hanno usato i droni a disposizione, dell'Esercito e della protezione civile provinciale e regionale. Durante la notte sono arrivati anche i pompieri del distaccamento regionale di Palermo con due unità cinofile, attrezzature per il rilevamento dei segnali telefonici e droni a scansione termica. Al lavoro pure i nuclei speciali di Topografia applicata al soccorso sempre dei vigili del fuoco. In campo anche carabinieri e guardia di finanza. A dirigere le ricerche e coordinare le forze dell'ordine, sul posto, il questore Tommaso Palumbo che ha sistematicamente notiziato la prefettura. È stata una corsa contro il tempo anche perché per il turista tedesco si temeva il peggio. Alle 3,30 poi, dopo un intero pomeriggio e una nottata di ricerche, il rinvenimento del cadavere in mezzo all'erba in un dirupo di San Nicola, a Nord del giardino della Kolymbethra.

La ricostruzione di quella che è stata una tragedia

Alle 13,30 di ieri - al numero unico d'emergenza: il 112 - è arrivata la segnalazione: "Un turista tedesco, in visita assieme a dei connazionali alla Valle dei Templi, si è smarrito". Il 74enne Rudolf Peter Bruderle contattato telefonicamente, in un primo momento, ha riferito di essersi perso e di non riuscire a ritrovare la via per tornare dove si trovava la comitiva. Poi, in quella che è stata l'ultima telefonata, l'anziano ha detto al cognato - e lo ha fatto con voce affannata - di essere caduto da un'altura (e non da un ponte per come era emerso ieri pomeriggio). Ed è in questo istante che è scattata la corsa contro il tempo, durata praticamente quasi tutta la notte. Alle 3,30, vicino ad un dirupo di contrada San Nicola, i pompieri hanno ritrovato il cadavere dell'anziano. È stata chiamata anche la polizia Scientifica per i rilievi del caso, mentre il medico legale si è occupato dell'ispezione cadaverica. Secondo quanto emerge, il 74enne tedesco è morto a causa di un malore. La procura di Agrigento, con il suo sostituto di turno, ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.

(Aggiornato alle ore 10,15)

