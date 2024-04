"Ho attraversato un ponte e sono caduto": turista ottantenne dà l'allarme a un amico al telefono e poi scompare: al via le ricerche

Turista tedesco ottantenne visita il giardino della Kolymbethra e scompare nel nulla: l'uomo, secondo quanto ha comunicato a un amico che lo ha contattato al telefono, sarebbe caduto dopo avere attraversato un ponte.

Dopo quella telefonata, tuttavia, non ha più risposto e non si ha più alcuna notizia da questa mattina alle 12. Polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno cercando l'anziano nell'area attorno alla Valle dei Templi ipotizzando che possa, magari, essere riuscito a uscire e stia vagando in stato confusionale.

A dirigere le ricerche e coordinare le forze dell'ordine, sul posto, anche il questore Tommaso Palumbo.