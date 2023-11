Tommaso Palumbo è il nuovo questore, prenderà il posto del neo promosso Emanuele Ricifari

E' Tommaso Palumbo il nuovo questore di Agrigento. A conferire la funzione dirigenziale è stato il capo della polizia, di concerto con il ministro dell'Interno. Palumbo, da primo dirigente è stato promosso a dirigente superiore e dunque questore, arriva da Roma dove è stato direttore della prima divisione servizio immigrazione della direzione centrale del Ministero. Il neo questore di Agrigento, da primo dirigente, si è occupato del coordinamento dei servizi di contrasto dell’immigrazione clandestina e delle presenze irregolari sul territorio, degli affari concernenti i centri di identificazione ed espulsione.

Palumbo prenderà il posto dell'attuale questore, promosso ieri a dirigente generale di pubblica sicurezza, Emanuele Ricifari che lunedì 13 prenderà servizio, con incarico nella segreteria del ministro dell'Interno, a Roma.

Movimento dei poliziotti democratici riformisti

"Il dirigente superiore Tommaso Palumbo, neo questore di Agrigento, è funzionario di grande esperienza sul fronte dell'immigrazione e non solo. A lui, gli auguri dal movimento dei poliziotti democratici riformisti. Avremo modo di confrontarci con serenità, consapevoli della sua indubbia e variegata preparazione, poiché Agrigento non è solo flusso migratorio di esseri umani e si prepara ad eventi di natura internazionale" - hanno scritto dal movimento dei poliziotti democratici riformisti - .

"Siamo certi che saprà svolgere al meglio una funzione così importante in una provincia difficile come la nostra, il 2025 per Agrigento sarà un anno particolarmente impegnativo - scrive Antonino Alletto, segretario generale nazionale del maggiore sindacato di polizia che congiuntamente ad Imbrò non può che apprezzare la scelta fatta dal capo della polizia, Vittorio Pisani - . Ci auguriamo che dopo questa nomina, segua l'apertura del commissariato di Lampedusa e l'incremento sostanziale di uomini e mezzi per fronteggiare con la giusta serenità operativa qualsiasi fenomeno si manifesti in questo particolare momento di crisi internazionale".