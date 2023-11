La promozione del questore Ricifari a dirigente generale: "Un riconoscimento per tutti i miei uomini"

“C'è soddisfazione per la quale devo ringraziare principalmente i miei collaboratori perchè da soli non si va da nessuna parte. Quando ho accettato questa sfida, ormai nove mesi fa, l'allora capo della polizia Giannini e il ministro Piantedosi mi chiesero di fare ogni sforzo per riorganizzare e prepararci all'impatto atteso del fenomeno migratorio degli sbarchi. Il raccolto che si fa oggi è solo quello iniziale e mi auguro che non si tratti solamente di un riconoscimento personale ma per tutta la questura di Agrigento”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie ha commentato il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari la sua promozione a dirigente nazionale di pubblica sicurezza che nei prossimi giorni ne decreteranno il trasferimento a Roma.