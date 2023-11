Questura: Emanuele Ricifari promosso dirigente generale di pubblica sicurezza

Dirigente generale di pubblica sicurezza. Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, è stato nominato - e promosso - dirigente generale di pubblica sicurezza. Esattamente per come è stato fatto per altri funzionari: Rosanna Lavezzano, Francesco Famiglietti, Paolo Sartori e Fausto Lamparelli.

Ricifari è arrivato, dalla Questura di Caltanissetta, lo scorso marzo ad Agrigento. E si è subito fatto stimare e volere bene, non soltanto dai suoi uomini, ma dalla città e provincia intera. Ed ha dimostrato, nel giro di pochissimi giorni, quanta onestà, passione e dedizione metta nel suo lavoro, sempre al servizio di tutti. Dimostrando, concretamente, come la polizia sia quotidianamente, veramente, a disposizione di tutti.

Ricifari verrà trasferito nelle prossime settimane. Il nuovo grado non gli consente infatti di restare ad Agrigeno. L'ufficio del Dipartimento di pubblica sicurezza con competenza provinciale (la Questura ndr.) soltanto negli anni avvenire, forse nel 2025, verrà "promosso" al primo livello. All'inizio dello scorso ottobre, è stata approvata la proposta, di conversione in legge del decreto-legge 124/2023 che prevedeva anche la promozione della Questura, del deputato agrigentino Calogero Pisano (Noi Moderati).