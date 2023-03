Questura, Emanuele Ricifari si presenta alla città: ”Metterò competenza, passione e onestà al servizio di tutti”

Il primo dirigente della polizia in provincia si è insediato in mattinata e ha annunciato un’imminente visita a Lampedusa per conoscere personalmente la situazione legata ai flussi migratori

“Tre cose devono avere i poliziotti e il capo delle autorità di pubblica sicurezza che devono mettere, competenza, passione e onestà intellettuale ed è quello che posso garantire”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, ha parlato il neo questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, nel giorno del suo insediamento. Durante il primo incontro con i giornalisti agrigentini il questore si è soffermato a lungo sull'emergenza sbarchi in atto a Lampedusa e che, in prossimità della stagione estiva, potrebbe ulteriormente inasprirsi.

Ricifari ha annunciato che presto andrà sull'Isola agrigentina per ascoltare le esigenze del territorio intrecciando dialoghi non solo con gli organi istituzionali ma anche con la gente comune che vive la strada e che conosce i problemi reali. Incontri con la gente, che il neo questore ha annunciato di volere fare non solo a Lampedusa ma in tutti i comuni della provincia.

"In questo momento siamo l'ombelico del mondo. La cosa più importante, in questa fase, per quanto riguarda la polizia, sono gli aspetti operativi sulla terraferma. Le strutture tracimano per dir poco e questo va ad impattare su una situazione drammatica sia dal punto di vista umanitario, per il numero delle persone che arrivano, sia per l'accoglienza che va rimodulata. Quando sono stato chiamato, una decina di giorni fa, per spiegarmi i problemi di questa sede, mi è stato parlato di Lampedusa. Giusto il tempo di insediarmi e andrò nell'isola per capire, direttamente, qual'è il sentire e lo stress della comunità parlando con il sindaco, il parroco, le associazioni, i cittadini. Perché va rispettata l'umanità di chi arriva, ma anche lo stress di chi li riceve, individuando strategie e modalità che aiutino tutti".