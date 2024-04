La sfilata dei cavalli per la Madonna del Castello, prescrizioni rispettate: nessun divieto dalla questura

Lo scorso anno, accertando e rilevando che "non sussistevano adeguate garanzie a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, l'allora questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, vietò la sfilata dei cavalli che tradizionalmente accompagna la processione della Madonna del Castello di Palma di Montechiaro. Nella città del Gattopardo infuriò la polemica e fu quasi un "tutti contro tutti". Da un lato c'era chi "difendeva" la questura per aver fatto rispettare prescrizioni e regole. Dall'altro, chi contestava il provvedimento perché - veniva ripetuto - "la sfilata di cavalli si è sempre svolta senza creare pericoli per la collettività".

"Dagli accertamenti esperiti sugli elenchi dei cavalieri e dei proprietari dei cavalli presentati è risultata la partecipazione all’evento di soggetti con numerosi e rilevanti precedenti penali, tra i quali reati contro la persona e reati inerenti la criminalità di tipo mafioso" - scriveva, lo scorso anno, il questore Ricifari - . Quest'anno, per fortuna, le cose sono andate diversamente. Il questore Tommaso Palumbo non ha dovuto firmare nessun provvedimento di divieto per i cavalieri partecipanti al corteo. "C'è stata un'ottima collaborazione" - ha detto, ad AgrigentoNotizie, il questore Palumbo - .

Con largo anticipo, il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino ha fatto sapere come iscriversi, e quali documenti presentare, per il corteo di cavalieri/amazzoni e carretti siciliani. Fra gli indispensabili carte da fornire agli organizzatori anche l'autocertificazione attestante l'assenza di pregiudizi di polizia e precedenti penali del proprietario del cavallo, del cavaliere/amazzone e dei 3 palafrenieri, così come per i proprietari del carretto siciliano, del conducente e dei due palafrenieri. Ma anche il passaporto sanitario di ciascun animale rilasciato dall'Asp. Una macchina organizzativa che, di fatto, ha funzionato bene e che ha permesso di assicurare la tradizionale, e tanto amata, sfilata di cavalli e carretti al seguito della Madonna del Castello.

Fedeli e devoti sono già nel piazzale antistante al castello dove, alle 9,30, verrà celebrata la santa messa. E a seguire prenderà il via il pellegrinaggio verso il paese. Naturalmente è stato pianificato un servizio di ordine e sicurezza pubblica, coordinato dalla polizia. Le forze dell'ordine presenti a Palma di Montechiaro si stanno, in questi minuti, occupando di verificare il rispetto delle prescrizioni indicate per il percorso del corteo. Il programma dei festeggiamenti prevede un'altra messa, a mezzogiorno, a San Giuseppe artigiano e alle 15 circa l'arrivo del simulacro al "Curatulu Tano" a cui seguirà la vestizione. Mezz'ora dopo circa - e anche in questo caso verranno fatti rigidi controlli sul percorso - la processione per le vie del paese. In serata, alle 19 circa, l'arrivo in chiesa Madre e l'intronizzazione a cui seguirà la messa solenne.

