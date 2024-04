Skipper egiziano scorta barcone carico di migranti fino alle acque nazionali e poi scappa

Ore 13,40. Altri 49 migranti, fra cui 8 donne e 3 minori, sono stati soccorsi, dalla motovedetta Cp324 della guardia costiera, davanti a Lampedusa. Salgono a 4, con un totale di 189 persone, gli approdi sulla maggiore delle isole Pelagie a partire dalla mezzanotte. Gli ultimi sbarcati, originari del Benin, Burkina Faso, Camerun, Gambia, Guinea Bissau, Mali, Senegal e Togo, hanno riferito d'essere partiti da Sfax in Tunisia. Anche loro sono stati portati all'hotspot da dove sono stati trasferiti 288 ospiti che sono in viaggio, con il traghetto di linea, verso Porto Empedocle.

Ore 11,35. Cinquantaquattro migranti, su un'imbarcazione di legno salpata da Zuara in Libia, sono stati soccorsi dalla motovedetta V836 della guardia di finanza nelle acque antistanti a Lampedusa. I militari hanno appreso dai bengalesi, egiziani, etiopi e siriani già condotti a molo Favarolo che uno skipper egiziano sarebbe rientrato in Libia dopo aver scortati fino al confine con le acque italiane e dopo aver lanciato l'Sos. Secondo il racconto fornito, il gruppo è partito durante la notte fra venerdì e sabato, dopo aver pagato da 4 a 7mila dinari libici. La carretta è stata trainata in porto e posta sotto sequestro.

Ore 9,30. Sono 977 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, durante la notte ci sono stati due sbarchi con una settantina di persone. Fra le persone sistemate in contrada Imbriacola anche 142 minori non accompagnati.

Ieri, sull'isola, ci sono stati 10 approdi con 446 migranti.

Per oggi, la prefettura di Agrigento, cercando di alleggerire le presenze nell'hotspot della maggiore delle isole Pelagie, ha disposto il trasferimento di 468 persone: 288 partiranno con il traghetto di linea della mattina per Porto Empedocle e 180, sempre in mattinata, con un volo Oim. Ieri, con una nave appositamente dedicata ai trasferimenti e con il traghetto di linea, erano stati spostati, su Porto Empedocle, 630 migranti.

