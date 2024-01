"Marcia dei 200 passi" per commemorare le due romene uccise, la figlia di una vittima: "Ragazze molestate fatevi avanti"

Marcia dei 200 passi - fra via Vinci e vicolo Avenia - a Naro. In attesa che vengano restituite le salme di Delia Zarniscu e Maria Rus e vengano stabilite le date, o la data, dei funerali quando sarà lutto cittadino, il sindaco della "Fulgentissima", Maria Grazia Brandara, ha deciso che per venerdì, alle ore 17, ci sarà un momento di raccoglimento e commemorazione in piazza Cesare Battisti, davanti la chiesa di Sant'Erasmo. Anche se stamattina qualcuno lo ha già fatto, verranno portati dei fiori davanti le porte delle case delle due vittime. Abitazioni che restano, anche in attesa dei rilievi del Ris di Messina che giungeranno mercoledì, sotto sequestro.

Sempre da piazza Cesare Battisti partirà la "marcia dei 200 passi" per deporre dei fiori nelle case dell'orrore. Una marcia alla quale dovrebbe prendere parte - arriverà conferma nelle prossime ore - anche il console della Romania che è stato invitato stamani da Brandara.

Il sindaco di Naro, stamattina, in Municipio ha ricevuto, dopo averla invitata, la figlia di Maria Rus, Marcela. La giovane oggi è stata letteralmente presa d'assalto da trasmissioni televisive nazionali.

"Strazia il cuore a vedere e parlare con Marcela - ha detto, commossa, Maria Grazia Brandara - . Ho voluto incontrarla per capire se e come il Comune può aiutarla. Mi ha spiegato che subito dopo i funerali la loro intenzione è quella di riportare la mamma in Romania e seppellirla laddove è tumulata una figlia della donna, morta neonata. Ci siamo messi a disposizione per contribuire alle spese". Ma a Naro c'è di più. A contattare il sindaco, per mettersi a disposizione delle esigenze per le connazionali defunte, sono state anche alcune romene che da tempo vivono in paese. "Mi hanno chiesto se potevano far qualcosa, se era opportuno o meno organizzare una raccolta di fondi per aiutare. Si sono messe dunque concretamente a disposizione" - ha concluso il sindaco Maria Grazia Brandara - .

"Nessuno ha sentito niente, nessuno ha sentito niente. Né grida, né rumori - ha continuato a ripetere, non riuscendo a darsi pace, Marcela - . Lei ha detto di 'no' e il ragazzo non ha accettato il rifiuto, è impazzito. La vicina di casa di mia mamma si era lamentata di questo ragazzo. Dico a tutte le ragazze che sono state molestate da questa persona, fatevi avanti, altrimenti non si farà mai giustizia - Marcela ha lanciato un accorato appello - .