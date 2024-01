Una massacrata a coltellate, l'altra bruciata in casa sua: duplice femminicidio a Naro

E' stata un'alba di sangue a Naro. Intorno alle 4 del mattino è scattato l'allarme per il ritrovamento, in due abitazioni diverse, distanti circa 150metri l'una dall'altra, del quartiere Sant'Erasmo, dei corpi di due donne, Delia Zarniscu, 58 anni e Maria Rus, 54 anni, entrambe romene.

La prima, residente in via Vinci, è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco accorsi sul posto. La donna, vedova da alcuni anni, era riversa a terra rivolta verso l'uscita della sua abitazione, forse nel tentativo di fuggire. Alle sue spalle una poltrona incendiata che potrebbe essere stato il punto di innesco del rogo. L'altra donna, residente in vicolo Avenia, separata, è stata trovata immersa in un lago di sangue. La sua abitazione è stata messa a soqquadro e il corpo presenterebbe un gran numero di ferite di arma da taglio. Chi è entrato nell'abitazione ed ha visto la scena del crimine parla di una ferocia inaudita.

Al lavoro, da poco prima dell'alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto è arrivato intorno alle 9 il procuratore aggiunto Salvatore Vella, che si è trattenuto sui luoghi fino alle 10.30 circa e si è poi spostato presso la locale caserma dei carabinieri dove si stanno svolgendo interrogatori e audizioni di diverse persone.

Il sostituto procuratore Elettra Consoli e il procuratore aggiunto Salvatore Vella, stanno indagando per duplice omicidio. A Naro è presente anche il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento Nicola De Tullio.

Si procede intanto, da parte della Scientifica, ad una serie di verifiche tecniche sulle scene del crimine alla ricerca di indizi. La scientifica dei carabinieri ha sequestrato piu cose, fra cui capi di abbigliamento e scarpe da ginnastica, nell'abitazione di via Vinci. Nell'arco di un paio d'ore sono attesi i Ris di Messina.

"Naro si sveglia attonita, ammutolita da tanta ferocia. Un duplice omicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, entrambe romene ed entrambe naresi. Non è il momento di frasi di circostanza. Come comunità diciamo "no" ad ogni forma di violenza e rimaniamo in rispettoso silenzio del lavoro delle forze dell'ordine e della Procura, che, sappiamo, riusciranno presto a fare chiarezza su quanto accaduto. Che gli autori di questo massacro siano individuati ed assicurati alla giustizia e vengano esclusi, se naresi, da una comunità sana e operosa" dichiara il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

(aggiornato alle ore 10.30)