Il duplice omicidio di Naro, l'appello della figlia e del genero di una delle donne uccise: "Se qualcuno ha visto qualcosa, segnalate anche in maniera anonima"

"Non è stato un incidente ed è assurdo che nessuno abbia sentito nulla. Ci sono tante persone in questo quartiere. Chi ha chiamato i pompieri sicuramente ha visto qualcosa. Andremo in fondo a questa situazione". Lo hanno detto ad AgrigentoNotizie, mentre seduti su degli scalini di vicolo Avenia aspettano di poter parlare con i carabinieri e capire cosa sia accaduto, la figlia e il genero di Maria Rus, rispettivamente Marcela e Giuseppe che è di origini naresi. "Non si ammazza un gatto, immaginiamo una persona in questo modo. Se qualcuno ha visto qualcosa o qualcuno, anche in forma anonima, - hanno lanciato un appello - parlate con i carabinieri. Ma nessuno parla, nessuno parla" - ha aggiunto la coppia che sta assieme da circa 15 anni - .

"I miei suoceri, molti anni fa, avevano avuto dei problemi economici e gli hanno tolto due figli - ha spiegato ad AgrigentoNotizie Giuseppe - . Una aveva12 anni e l'altra 6 anni. Una adesso è maggiorenne ed è in contatto con mia moglie, l'altra non sappiamo dove è e nessuno ci vuole dire nulla. E' sparita nel nulla".

"Mia madre e mio padre erano separati, non divorziati, ma separati. Mio padre è in Romania adesso. E ogni tanto si parlavano - ha raccontato Marcela - . Mia mamma da 19 anni viveva a Naro". "Non è stato una rapina perché io ho visto il cadavere di mia suocera e aveva ancora indosso la collanina" - ha aggiunto Giuseppe - .

"Non dava problemi a nessuno, era una persona squisita - ha aggiunto un narese - . La conoscevo da anni perché prima viveva nel quartiere di Sant'Agostino ed era una persona che non dava fastidio".

Non ci sono acceleranti. Nessuna traccia di liquido infiammabile o inneschi vari all'interno dell'abitazione di vicolo Avenia dove è stato trovato, poco dopo le 3, il cadavere carbonizzato della romena Maria Rus, 54 anni. Il nucleo investigativo dei vigili del fuoco ha ultimato i rilievi all'interno della residenza, di proprietà di Maria Rus, ed ha accertato che per appiccare le fiamme non è stata utilizzata benzina. Quasi scontato dunque il fatto che l'incendio è stato appiccato alla poltrona davanti la quale è stata trovata la donna. "Mia mamma non si sedeva mai su quella poltrona - racconta la figlia Marcela - . Si metteva da tutt'altra parte della casa dove il cellulare ha campo". In merito all'altra vittima, la 58enne romena Delia Zarniscu, Marcela racconta: "Non so se avevano rapporti di frequentazione. Certo Naro è piccola e ci conosciamo tutti, ma non so fino a che punto loro si conoscessero o si frequentassero". "A Naro ci sono molti romeni, gente che sa i problemi che ha avuto con il marito e magari qualcuno ha cercato di infastidire mia suocera - ha ipotizzato Giuseppe - . Magari ha cercato di cacciarli da casa ed è successa questa tragedia".

Da diverse ore ormai due uomini sono nella caserma dei carabinieri a Naro dove vengono interrogati in merito all'omicidio di Delia Zarniscu, 58 anni, e

Maria Rus di 54 anni. Nella caserma oltre agli investigatori si trovano il pm Elettra Consoli e il procuratore aggiunto Salvatore Vella.