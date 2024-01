Donne trovate morte a Naro, il sindaco Brandara: "Vivevano un po' sopra le righe, di loro si erano già occupati i servizi sociali"

"Vivevano un po' sopra le righe, non le conoscevo personalmente, ma questo è quello che si dice in paese. I romeni sono tutti molto integrati con i naresi. Questo paese è la città dell'accoglienza, sono tantissime le comunità presenti a Naro, compresi minori extracomunitari non accompagnati. Certamente qualcosa non è andato e s'è consumato il duplice omicidio".

Lo ha detto il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che ha anche aggiunto: "Mi dicono che di loro, delle due donne, si erano già occupati i servizi sociali". Il irnevnimento dei cadaveri delle due donne di nazionalità romena, porta nella mente dei naresi, ai tragici eventi dell'estate del 2018 quando, sempre tra i vicoli del centro storico, un bracciante agricolo di origine romena, venne assassinato a colpi di zappa da suoi connazionali.