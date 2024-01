Duplice omicidio di Naro, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino

Sarà lutto cittadino a Naro nel giorno dei funerali di Delia Zarniscu e Maria Rus, le due romene vittime del duplice omicidio di ieri.

Ad annunciarlo è stato il primo cittadino della "Fulgentissima" Maria Grazia Brandara, come "segno tangibile della vicinanza dei naresi alle famiglie di e anche alla comunità romena, parte attiva e produttiva del nostro paese. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a dare il proprio contributo nella preghiera".

In un post sui social il sindaco interviene sulla vicenda, dicendosi scossa per "le tremende ricostruzioni della dinamica del duplice omicidio di ieri, con dettagli che fanno rabbrividire per la loro crudezza. A commettere tante efferatezze - continua -, non è stato un mostro: niente zanne, niente artigli. Solo una persona comune, come tante ne incontriamo ogni giorno. E questo, onestamente, fa davvero paura. Non si può accettare tutto questo orrore ad un passo dalle vite di tutti noi".

Il duplice assassinio, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, sarebbe maturato in seguito ad una notte di abuso di superalcolici da parte dell'unico indagato, fermato ieri sera.