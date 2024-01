Il duplice omicidio di Naro, indagato un 24enne romeno: è lo stesso che ha chiamato il 118 dopo il delitto di via Vinci

Ha 24 anni il romeno indagato per il duplice omicidio e vilipendio di cadavere delle due cinquantenni di Naro. Si tratta di uno dei sospettati che, da stamani, si trova - sotto torchio - alla caserma dei carabinieri. L'indagato, che sta per essere interrogato insieme al suo difensore, verrà quasi sicuramente fermato.

Stando a quanto emerge, per l'omicidio di Delia Zarniscu, in via Vinci, la chiamata sarebbe stata fatta dal ventiquattrenne dal telefono della vittima al 118. I due sospettati, pare, vivessero nello stesso stabile della 58enne.

L'ipotesi, ancora da suffragare per investigatori e inquirenti, è che il duplice omicidio sia maturato in un contesto di degrado. Verosimilmente, per come si racconta a Naro, vi potrebbe essere stato un festino a base di alcol, poi degenerato.