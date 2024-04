La tragedia del tedesco morto nella Valle, la prefettura ai turisti: "Seguite le indicazioni degli addetti alla vigilanza"

"Occorre prestare la massima attenzione durante le visite al parco archeologico della Valle dei Templi e seguire, scrupolosamente, le indicazioni del personale addetto alla vigilanza". È con queste parole che dalla prefettura arriva, dopo la tragedia che è costata la vita a un turista tedesco di 74 anni, un richiamo ai turisti, di qualsiasi età e nazionalità, che visitano le rovine archeologiche di Agrigento. La Valle dei Templi non è affatto pericolosa, ma occorre - per evitare di smarrirsi e per non rischiare di infilarsi in sentieri d'aperta campagna - prestare attenzione alle indicazioni degli addetti alla vigilanza.

Il prefetto Filippo Romano ha espresso un sentito cordoglio alla famiglia del turista tedesco. La prefettura, ieri, fin dal primo momento della segnalazione della scomparsa, ha coordinato le attività di ricerca del 74enne. La massima autorità governativa ha rivolto un plauso e un sentito ringraziamento alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai vigili del fuoco, al personale del corpo Forestale, ai volontari della protezione civile regionale e provinciale e al personale del Parco archeologico per il loro tempestivo intervento e per la grande, corale, mobilitazione per cercare l'anziano.