"Atti persecutori e tentata estorsione nei confronti dell'ex moglie", nei guai un 50enne

Atti persecutori e tentata estorsione. E' per queste ipotesi di reato che un cinquantenne di Licata è stato denunciato, in stato di libertà, alla procura di Agrigento. A formalizzare la denuncia sono stati i poliziotti del commissariato cittadino che hanno raccolto lo sfogo-denuncia della donna vittima. Ma non soltanto.

Il licatese, negli ultimi tempi, alla sistematica ricerca di soldi, avrebbe iniziato - stando all'accusa - a perseguitare più familiari, ex moglie soprattutto, per cercare di ottenere denaro. Dopo le denunce raccolte e i primi riscontri fatti sul caso dai poliziotti del commissariato di Licata, a carico del cinquantenne licatese è stata, appunto, formalizzata la denuncia alla procura della Repubblica.

