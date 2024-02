"Insulta e con un coltellaccio minaccia di morte la convivente": arrestato 29enne

Un ventinovenne è stato arrestato, dai carabinieri della tenenza di Favara, perché, armato di coltello, ha insultato e minacciato la propria convivente: una ventunenne. L'uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato portato, in attesa dell'udienza di convalida, al carcere "Pasquale Di Lorenzo".

I militari dell'Arma sono accorsi dopo aver raccolto una segnalazione al numero unico d'emergenza, il 112. Stando alla denuncia della vittima, e agli immediati riscontri effettuati dai carabinieri, il 29enne avrebbe minacciato, anche di morte, la donna. E lo avrebbe fatto anche inviando espliciti messaggi. Per tutelare la donna è stato attivato l'iter del cosiddetto codice rosso.

Da Realmonte, a Porto Empedocle, a Favara e in ogni altro paese della provincia (le stazioni dell'Arma dei carabinieri sono ovunque), i carabinieri ci sono sempre. Anche - e soprattutto - quando si tratta di aiutare, difendere, proteggere i soggetti fragili, siano vittime di maltrattamenti, di tentativi di estorsione, di atti persecutori, di minacce e violenze. Nessuna remora quindi a bussare ai portoni d'ingresso delle caserme. Una mano d'aiuto concreta verrà trovata, sia per tutelare chi è in difficoltà che per allontanare, ponendoli in carcere o ai domiciliari, gli autori di violenze, vessazioni e prevaricazioni.