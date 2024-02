Esige soldi e litiga con la mamma: all'arrivo dei carabinieri si scaglia contro di loro, arrestato

Esigeva soldi dalla mamma. E non sarebbe stata neanche la prima volta. Alla riluttanza, forse anche rifiuto, della donna è seguita la lite. E all'arrivo dei carabinieri, accorsi per riportare la calma dopo aver raccolto la segnalazione di chi aveva sentito le urla, si è scagliato contro i militari che sono, poi, finiti per le medicazioni necessarie in ospedale. Ha 30 anni il realmontino che è stato arrestato. Le ipotesi di reato contestate sono state: estorsione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In attesa dell'udienza di convalida, è stato portato al carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.

Ai carabinieri aggrediti, i medici del "San Giovanni di Dio" hanno diagnosticato escoriazioni e traumi guaribili in pochi giorni.

Pare, ma non ci sono conferme istituzionali, che le pretese di denaro - vere e proprie richieste estorsive - andassero avanti da un po' di tempo. In quest'ultima occasione si è innescata la lite con la mamma e ne hanno fatto le "spese" i carabinieri accorsi appunto per evitare tragedie.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.