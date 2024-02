"Atteggiamenti violenti nei confronti della figlia da mesi": arrestato 65enne

Avrebbe tenuto atteggiamenti violenti, sia sul piano verbale che fisico, nei confronti della figlia. E lo avrebbe fatto da mesi. Un sessantacinquenne di Porto Empedocle è stato arrestato, dai carabinieri della stazione cittadina, per maltrattamenti in famiglia, in danno della figlia 35enne. L'anziano, in attesa dell'udienza di convalida, è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, agli arresti domiciliari.

La costante presenza dell’Arma dei carabinieri a presidio del territorio agrigentino è indirizzata anche a dare risposte concrete e rapide a tutela dei più fragili. E' accaduto, appunto, negli ultimi giorni, sia a Favara che a Porto Empedocle.

I militari dell'Arma del comando provinciale di Agrigento hanno portato a termine - come dimostrano gli ultimi due arresti - diverse attività mirate a tutelare vittime di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Attività che hanno portato all’arresto in flagranza di reato dei presunti autori. L'attenzione è massima, lo è sempre stata. Chiunque vive situazioni di violenza e vessazione, psicologica o fisica, di maltrattamenti o di stalking può - e deve - fidarsi dei carabinieri che sono sempre pronti a mettersi dalla parte di chi è in difficoltà, sia per tutelarlo che per assicurare alla giustizia i presunti responsabili.