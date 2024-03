Sfilata conclusiva del Mandorlo in fiore 2024: 46 i soccorsi, 5 trasportati in ospedale

Ore 19. Sono saliti a 46 gli interventi di soccorso sanitario, oggi, durante la sfilata conclusiva dell'edizione 2024 del Mandorlo in fiore. A determinare gli improvvisi malori, in alcuni casi rivelatisi gravi, è stato il caldo, ma anche la calca dietro le transenne. Dei 46 soccorsi, due sono stati trasferiti al presidio medico avanzato in codice "rosso" e 14 in codice "giallo". Cinque le persone che sono state poi, in fretta e in furia, accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Ventiquattro invece le persone, colpite da improvviso malore, che sono state trattate direttamente sul posto dove si sono sentite male.

Ore 12. Malori e soccorsi. Mentre è ancora in corso la sfilata dei gruppi folk che partecipano al festival internazionale della 76esima edizione del Mandorlo in fiore, è super lavoro per i sanitari del presidio medico avanzato che si trova di fronte la questura.

Dalle 10,35 in poi, praticamente in concomitanza con l'avvio della sfilata partita da piazza Pirandello, gli interventi sono stati innumerevoli. La prima a star male, per un abbassamento di pressione, è stata una donna che si trovava in zona Porta di Ponte. Da quel momento in poi è stato un via vai di Sos. Complessivamente - alle ore 12,25 - 17 le persone, spettatori appunto dell'ultima sfilata del Mandorlo, soccorse. Fra queste anche una persona colpita da ictus e una con tachicardia che sono state portata in codice "rosso" in ospedale.

Tanto la macchina dei soccorsi - quanto quella deputata all'ordine e la sicurezza pubblica, che è coordinata dal vice questore aggiunto Francesco Sammartino, - sta dimostrato di essere efficiente e immediatamente efficace. I soccorritori sono riusciti a dare aiuto a tutti coloro che, all'improvviso, si sono sentiti male, stramazzando al suolo.

Rispetto agli scorsi anni, anche in considerazione del caldo fuori stagione, erano stati predisposti, per prudenza, più punti di soccorso e i sanitari stanno intervenendo, in pochissimi minuti, per ogni malore e mancamento. A rivolgere un plauso ai soccorritori del 118 e ai volontari è il prefetto di Agrigento Filippo Romano che ha anche fatto aprire l'atrio, ombroso e fresco, della prefettura per dare aiuto e soccorso a quanti non stanno bene. E questa, a partire dal 2025, sarà la regola.

"I soccorritori stanno facendo i miracoli - ha commentato il prefetto Romano - . Si stanno confermando essere eccezionali, aiutando, soccorrendo e, in un paio di casi, salvando la vita a chi stamani sta assistendo all'ultima sfilata del Mandorlo in fiore".

(Aggiornato alle ore 19)

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.