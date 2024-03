Tripudio di colori, danze e musiche: boom di presenze per l'ultima domenica del Mandorlo in fiore

Bagno di folla, come non se ne vedevano da anni, per la domenica conclusiva del Mandorlo in fiore. Già da piazza Pirandello, e lungo tutto il percorso della sfilata dei gruppi folk che partecipano al festival internazionale, agrigentini e turisti erano assiepati ovunque. Tutti con i cellulari in mano, pronti a fare foto, video, dirette social per immortalare quella che sarà una domenica indimenticabile. Gli applausi al passaggio dei gruppi folk, che hanno riempito di colore, musica e danze la via Atenea, sono stati scroscianti. Sorrisi, entusiasmo e voglia di vita sono accomunano oggi chi sta assistendo alla kermesse e, in vista di Agrigento capitale italiana della cultura la stessa città dei Templi.

Uno spettacolo. Non soltanto le esibizioni dei gruppi folk, ma vedere un'Agrigento così viva e piena.

Alle 10,35 circa, poco prima di Porta di Ponte, una donna si è sentita male. E' stata subito soccorsa e trasportata al presidio medico avanzato che si trova di fronte la questura. Nulla di grave, per fortuna. Soltanto un abbassamento di pressione, ma la macchina dei soccorsi - e quella deputata all'ordine e la sicurezza pubblica - ha dimostrato di essere efficiente ed immediata.

Gran lavoro per le forze dell'ordine schierate in campo, tutte coordinate dal dirigente della questura: il vice questore aggiunto Francesco Sammartino.

