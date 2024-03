Cala il sipario sul festival internazionale del folklore, Tempio d'oro alla Colombia

Ore 18,05. Tempio d'oro alla Colombia. Il 66esimo festival internazionale del folclore si conclude tributando il massimo riconoscimento dell'edizione 2024 del Mandorlo in fiore al gruppo folk della Colombia. Tempio d'argento invece per l'ultimo gruppo che si è esibito davanti al tempio della Concordia, ossia quello della Georgia. E bronzo per il gruppo folk del Messico. Quest'anno non è stata una giuria a decidere, ma quanti hanno assistito agli spettacoli di venerdì e ieri al Palacongressi. Ad ogni singolo spettatore è stata consegnata una scheda sulla quale ha scritto il nome del gruppo che lo ha maggiormente incantato. Tremila circa, ossia la capienza massima del Palacongressi per tre spettacoli, i votanti. E le scelte sono ricadute appunto su Colombia, Georgia e Messico. A consegnare i riconoscimenti sono stati: il tempio d'oro il sindaco Franco Micciché; quello d'argento il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, colonnello Nicola De Tullio, e quello di bronzo il comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Edoardo Moro.

Il premio "Miglior danza" è stato invece assegnato al gruppo folk della Serbia. E a consegnarlo è stato Antonio Ventriglia, il comandante della Capitaneria di porto di Porto Empedocle. Il premio "Miglior costume" invece è andato all'Ecuador e lo ha consegnato il comandante provinciale dei vigili del fuoco Calogero Barbera, mentre quello per la "Miglior musica-maestri Li Causi" è andato alla Polonia. Al Giappone è stato invece consegnato il premio "Costa del Mito" del distretto turistico Valle dei Templi.

Ore 17. Il festival internazionale del folklore è arrivato al rush finale: il premio Casesa è stato assegnato al gruppo dell'Albania.

Ore 14,30. "Il Mandorlo in fiore fa toccare con mano quanto ciò che cerchiamo, e ci piace, nell'altro è la differenza. Se i gruppi folk fossero tutti della stessa nazione, con la stessa musica, non sarebbe affascinante com'è. Ad Agrigento abbiamo la dimostrazione tangibile di quanto la differenza possa essere fattore di gioia, di bellezza, unità e quindi di pace. Invece nel mondo accade che le differenze siano motivo di dissidio e poi addirittura motivo di conflitto e di guerra". Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, davanti al palco allestito ai piedi del tempio della Concordia dove sono appena iniziate (ore 15,18) le esibizioni dei gruppi folk che hanno partecipato al 66esimo festival internazionale del folclore nell'ambito della 76esima edizione del Mandorlo in fiore. Russia ed Ucraina si sono esibite assieme, dimostrando come la musica e le danze, riescano a superare ogni tipo di differenze.

"La lezione che Agrigento manda in giro per il mondo è proprio questa: saper ricordare, ancora una volta, - ha sottolineato, così come aveva già fatto in occasione della tradizionale cerimonia dello scambio di doni con le delegazioni dei gruppi folk internazionali, la massima autorità governativa - come ciò che è diverso nelle culture, quindi la varietà, sia un fenomeno di reciproca attrazione e non di reciproca repulsione". Accanto al prefetto, anche il questore Tommaso Palumbo, il sindaco Franco Micciché, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, colonnelli Nicola De Tullio ed Edoardo Moro, nonché il comandante della guardia costiera Antonio Ventriglia.

Riccardo Gaz, ad un certo punto, ha anche chiesto al prefetto Romano di farsi un selfie assieme. "Faccio un selfie col prefetto - ha detto sornione -, così ogni qualvolta mi faranno l'alcol test mi faranno passare".

Davanti al luogo simbolo del tempio della Concordia, dopo l'overture affidata alla Navy band Usa, si esibiranno rispettando il seguente ordine i gruppi Russiyania, sbandieratori, Spagna Gaitas, Slovacchia, Polonia, India, I fiori del Mandorlo, Giappone, Macedonia, Romania, Ucraina, Città di Agrigento, Lettonia, Serbia, Italia Majo, Ecuador, Val d'Akragas, Messico, Albania, Colombia e Giorgia. A presentare lo show Chiara Squaglia e Riccardo GaZ che ha ammesso di "essersi innamorato" dell'inviata di Striscia la Notizia.

