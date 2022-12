Il duplice omicidio di Racalmuto, l'indagato domattina davanti al gip

Verrà interrogato domattina, alle 9,30, dal giudice del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano, Salvatore Sedita: il 34enne di Racalmuto sottoposto a fermo di indiziato di delitto per l'omicidio dei suoi genitori. La Procura della Repubblica - con il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella e il pm Gloria Andreoli - chiederanno, naturalmente, una misura cautelare appropriata per il giovane.

Salvatore Sedita dovrà provare - sempre se risponderà alle domande del gip - a chiarire la sua posizione. Tutti gli indizi raccolti dai carabinieri, al momento, portano infatti a lui e i sospetti sembrano diventare sempre più forti con il passare delle ore.

Il giovane si trova ancora ricoverato a Psichiatria del "San Giovanni di Dio". E sulla sua situazione clinica, i pm stanno ancora effettuando controlli ed accertamenti sanitari anche per chiedere appunto, in sede di convalida del fermo, la misura cautelare adeguata. Dovrebbe trattarsi verosimilmente di una apposita comunità e non il carcere.

La Procura ha già disposto l'autopsia - l'incarico verrà conferito domattina - sulle salme dei coniugi racalmutesi.