L'intimidazione al sindaco di Palma, le telecamere hanno ripreso tutto

Le telecamere, poste a servizio dell'abitazione di Stefano Castellino: sindaco di Palma di Montechiaro, hanno ripreso tutto. Un individuo, con in testa un casco integrale, ha arrestato la marcia della moto ed ha attaccato la croce di cartone, con 9 cartucce calibro 12, al cancello d'ingresso della residenza. Il filmato, già ieri sera, è stato acquisito dai carabinieri della stazione cittadina che, con il coordinamento della procura della Repubblica di Agrigento, si stanno occupando delle indagini.

Come sempre avviene in questo genere di casi, i militari dell'Arma si sono sincerati anche dell'eventuale presenza di altri impianti di videosorveglianza. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, anzi le bocche sono rigorosamente cucite, ma qualora dovessero essere trovati altri filmati d'interesse investigativo, anche questi, naturalmente, verranno acquisiti. Mentre è in corso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal vice prefetto Massimo Signorelli che è il vicario del prefetto Filippo Romano, l'attività investigativa non si ferma. Così come è andata avanti - consapevoli del fatto che le primissime ore sono quelle determinanti - durante tutta la notte.

Sia il sindaco Castellino, che la moglie, sono stati - anche questa è ordinaria procedura - sentiti. Al momento, a quanto pare, nessuno dei due ha manifestato sospetti. Non è escluso che entrambi, o anche solo il primo cittadino, possa tornare ad essere ascoltato nelle prossime ore dai carabinieri.

Chi ha agito verosimilmente sapeva dell'impianto di videosorveglianza, posto a presidio dell'abitazione del sindaco Castellino. Lo si desume dall'utilizzo del casco integrale. Le telecamere - che, in generale, tanti installano dove essere stati bersaglio di inquietanti avvertimenti - in questo caso potrebbero fornire un importante contributo alle indagini dei carabinieri. Ed è questo l'auspicio dei colleghi sindaci, politici, burocrati, funzionari e perfino della Chiesa che, da stamani, non fanno altro che stringersi tutti al fianco di Stefano Castellino.

