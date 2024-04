L'intimidazione al sindaco di Palma di Montechiaro, convocato comitato per l'ordine e la sicurezza

Convocato, dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato all'intimidazione subita, ieri sera dal sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. A partire da mezzogiorno, si discuterà, assieme a polizia, carabinieri e guardia di finanza, della situazione della città del Gattopardo, nonché dei rischi e pericoli che corre l'amministratore. Come purtroppo avviene in questo genere di casi, verranno valutate eventuali misure di sorveglianza e sicurezza da garantire all'amministratore che sul cancello d'ingresso alla sua abitazione ha trovato appoggiata una croce di cartone con 9 cartucce calibro 12. Delle indagini, coordinate dalla procura di Agrigento, si stanno occupando i carabinieri che ieri sera sono intervenuti in maniera fulminea.

Il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica verrà presieduto dal vicario del prefetto Massimo Signorelli.

"Andiamo avanti senza tentennamenti - ha detto ieri sera, ad AgrigentoNotizie, Castellino - . Non sono solo, lo Stato mi è vicino. E andrò avanti!". L'amministratore ha ringraziato, oltre al prefetto Filippo Romano, al questore Tommaso Palumbo e al dirigente del commissariato Maria Lucia Lombardo, anche il comandante Paolino Scibetta, a capo della stazione dei carabinieri di Palma di Montechiaro, e il capitano Augusto Petrocchi della compagnia dell'Arma di Licata.