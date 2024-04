L'intimidazione a Stefano Castellino: sindaci, deputati e partiti politici al suo fianco

Sindaci, deputati, partiti politici - già da ieri sera, dopo aver appreso dell'intimidazione subita da Stefano Castellino, - si stanno stringendo attorno all'amministratore. Tutti, con voce unanime, auspicano che il sindaco di Palma di Montechiaro "non si lasci condizionare da gesti così deplorevoli".

Le attestazioni di solidarietà

Fratelli d'Italia - "A nome mio e di tutto il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia non posso che esprimere grande vicinanza al nostro sindaco Stefano Castellino e alla sua famiglia. In questo particolare momento siamo tutti al suo fianco e certi che Stefano non si lasci condizionare da gesti così deplorevoli - ha scritto il presidente provinciale Gaetano Barba - . La nostra terra e i nostri giovani sono stanchi di subire intimidazioni di questo genere. Non c’è più spazio per malavitosi e prepotenti nella società di oggi e per questo siamo certi che l’azione amministrativa di Stefano Castellino, che si è sempre contraddistinta per il rispetto delle regole e dei principi di legalità, non indietreggerà e, anzi, continuerà con maggiore vigore. Riponiamo grande fiducia negli organi inquirenti perché si possa fare piena luce su quanto accaduto. A Stefano e al fratello Giulio, vice presidente provinciale di Fratelli d’Italia, un forte abbraccio".

Giusi Savarino, deputato regionale Fdl - " Apprendo dispiaciuta, a lui e alla sua famiglia la mia solidarietà, sono certa che non si farà condizionare nella sua azione amministrativa".

Luigi Nigrelli, sindaco di Comitini - "Noi sindaci siamo quelli schierati in prima linea su ogni fronte. La speranza è che le forze dell'ordine facciano chiarezza sul grave atto intimidatorio e consegnino alla giustizia i responsabili di questo vile gesto. Castellino, che ho avuto modo di conoscere bene in questi ultimi anni, è un sindaco che si è speso molto per la sua comunità. È riuscito a dare un volto di Palma di Montechiaro che era offuscato dal passato. Lo esorto ad andare avanti nel suo operato e sono a disposizione per quello che posso fare. Un pensiero rivolgo anche al grande lavoro e alla vicinanza con noi sindaci da parte del prefetto Filippo Romano che da quando si è insediato ci sta molto vicino. Lui rappresenta lo Stato in questa martoriata provincia e averlo sempre al proprio fianco ci incoraggia a fare sempre di più".