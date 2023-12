Minacce di morte e insulti al sindaco di Santa Elisabetta, disposta vigilanza generica radio controllata per Gueli

Vigilanza generica radio controllata, ossia una forma "dolce" di tutela rispetto alla scorta, per il sindaco di Santa Elisabetta Domenico Gueli. Lo ha deciso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, dopo che lo scorso 22 dicembre l'amministratore ha ricevuto al Municipio, tramite posta, una lettera di minacce di morte ed insulti a lui e ai suoi familiari.

Mimmo Gueli, già "bersaglio" in passato di altri analoghi atti intimidatori, ha subito denunciato tutto ai carabinieri della stazione cittadina. Sono state avviate naturalmente le indagini e la massima autorità di Governo ha convocato e presieduto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Intimidazione Gueli 2023

La Prefettura sta, in più, valutando d'avviare una analisi della situazione generale di sindaci e amministratori. Sono stati numerosi e tutti diversi gli avvertimenti che, quest'anno, i primi cittadini hanno ricevuto. Si tratta certamente di un fenomeno generale ed esteso un po' in tutta la penisola. Ma la Prefettura è intenzionata ad esaminare la situazione locale.

La provincia di Agrigento - secondo uno studio condotto da "Avviso pubblico", è al secondo posto in Italia per numero di casi di atti intimidatori, minacce, atti di violenza in danno di sindaci, assessori, consiglieri comunali e dipendenti della pubblica amministrazione. La provincia di Agrigento, con i suoi 18 casi censiti nel 2022, rappresenta il 36 per cento degli atti intimidatori che si sono registrati in tutto il territorio siciliano.

Per intanto, il sindaco di Santa Elisabetta, che fa parte anche dell’Ati Idrico, è stato inserito nell'elenco delle persone che, per la loro massima tutela, vengono controllati dalle forze dell'ordine. Non una vigilanza statica, ma dinamica: con passaggi delle pattuglie di carabinieri e polizia dall'abitazione e dal posto di lavoro di chi ha subito la minaccia.