Minacce di morte e insulti al sindaco di Santa Elisabetta, convocato comitato per l'ordine e la sicurezza

Convocato, dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato all'intimidazione subita, lo scorso 22 dicembre, dal sindaco di Santa Elisabetta Domenico Gueli. Si discuterà, assieme a polizia, carabinieri e guardia di finanza, della situazione di Santa Elisabetta e di eventuali misure di sorveglianza e sicurezza da garantire all'amministratore che ha ricevuto, al Municipio, una lettera di minacce di morte e insulti. A firmare la missiva "alcuni analfabeti sabbettesi". Una denuncia è stata subito presentata ai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini.

"Il mio impegno politico, non solo a favore della mia comunità di Santa Elisabetta, ma anche all’Ati idrico, non muterà. Non arretrerò di un passo, non chinerò la testa" - aveva detto nelle ore successive all'intimidazione il sindaco Domenico Gueli - .