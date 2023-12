Minacce di morte e insulti per il sindaco di Santa Elisabetta: aperta un'inchiesta

Lettera di minacce e insulti per il sindaco di Santa Elisabetta, Domenico Gueli, e la sua famiglia. Al Municipio del paese è arrivata, tramite posta, una lettera - firmata con uno pseudonimo - contenente minacce di morte per il primo cittadino, nonché pesantissimi e volgari insulti. Mimmo Gueli ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione cittadina che hanno subito sequestrato la missiva e avviato le indagini.

Non è la prima volta che Gueli riceve un'intimidazione. Già nell'aprile del 2016 era stato "bersaglio" di un'analoga missiva. Ma all'epoca, la minaccia e il disegno di una pistola fumante vennero incisi su alcuni manifesti già incollati nella classica bacheca per le inserzioni pubblicitarie, in piazza San Carlo, a pochi metri di distanza dall’abitazione del primo cittadino. A marzo dell'anno prima, ossia nel 2015, cinque bossoli, avvolti in un fazzoletto, vennero rinvenuti davanti al Municipio di Santa Elisabetta, di cui era sindaco sempre Domenico Gueli. Altri due proiettili, poco dopo, vennero ritrovati davanti l'abitazione di un dirigente dello stesso Comune.

Adesso, grosso modo, la stessa storia. Il sindaco di Santa Elisabetta non è un amministratore che si lascerà intimorire, tutt'altro.

"Non so chi sia l’autore o gli autori. So però che le forze dell’ordine sapranno dare presto una risposta ai miei interrogativi - dice il sindaco Gueli - . Lasciate che in attesa di poterli vedere in faccia lanci io un messaggio chiarissimo a queste persone: non mi fate paura. Semmai mi fate pena, costretti come siete a nascondervi dietro l’anonimato.

Il mio impegno politico, non solo a favore della mia comunità di Santa Elisabetta, ma anche all’Ati Idrico - continua il sindaco -, non mutera. Non arretrerò di un passo, non chinerò la testa. Continuerò a fare ciò che ho sempre fatto: spendermi per i cittadini e per le comunità amministrate. Non sarete voi, poveri vigliacchi a spaventarmi. Registro, purtroppo, come sempre di più i sindaci si trovino a confrontarsi con l’odio sotto varie forme. Messaggi sui social e lettere anonime - conclude - sono la dimostrazione fisica di una degenerazione palese del dibattito pubblico che tutti dobbiamo contribuire a sovvertire".