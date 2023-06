Intimidazioni agli amministratori, l’Agrigentino al secondo posto in Italia per numero di casi

La provincia di Agrigento è al secondo posto in Italia come numero di casi di atti intimidatori a danno degli amministratori. Il dato emerge da uno studio condotto attraverso il il rapporto 2002 realizzato da “Avviso pubblico”: la rete antimafia di enti locali e Regioni. Un report, intitolato “Amministratori sotto tiro”, che è stato ufficialmente presentato in ambito nazionale a Roma. E nonostante si tratti di un studio effettuato su larga scala, Agrigento si fa decisamente notare piazzandosi addirittura al secondo posto in Italia. A superarla è solo la città di Napoli. Gli episodi presi in esame sono le intimidazioni, gli atti di violenza e le minacce a danno di sindaci, assessori, consiglieri comunali e dipendenti della pubblica amministrazione.

Va anche preso in considerazione il fatto che molti di questi casi non vengono neanche denunciati e quindi bisogna tenere presente una sorta di “cifra oscura” che non è possibile definire con precisione e della quale non si conosce esattamente il “peso” in termini puramente statistici. Alcuni di questi casi passati in silenzio emergono poi a distanza di tempo, a volte anche di anni.

Ma il dato decisamente preoccupante, in definitiva, è che la provincia di Agrigento, con i suoi 18 casi censiti, da sola rappresenta il 36 per cento degli atti intimidatori che si sono registrati nel 2022 in tutto il territorio siciliano.