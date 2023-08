Migranti e nave Ong mandata a Genova, il prefetto: "Lampedusa non può considerarsi porto sicuro"

"Il messaggio che è importante che le ong comprendano è che non farle attraccare a Lampedusa non significa voler fare loro un danno o creargli ulteriori problemi. Significa soltanto che Lampedusa ora, come anche nel recente passato, non è assolutamente in grado di ricevere altri migranti. Significa dire con chiarezza che portare ulteriori migranti, e in quantità, implica un trattamento dei migranti non adeguato". Lo dice il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, in merito alle polemiche sollevate dopo che alla nave ong Ocean Viking è stato assegnato, e verso quel porto sicuro sta viaggiando con 438 persone a bordo, lo scalo di Genova.

"Se il tema è quello del porto sicuro, Lampedusa non può esserlo per le ong - ha sottolineato il prefetto Romano - visto e considerato che già di sbarchi autonomi e dopo i soccorsi ne riceve in quantità rilevanti". Ieri, con 65 approdi, sono arrivate 1.918; oggi, dopo 29 sbarchi, si è già a 1.116.