"Una sagra come non se ne vedeva da anni": il piano per l'ordine e la sicurezza pubblica ha funzionato

Degli scontenti, che hanno anche polemizzato, ci sono stati. E sono stati coloro che, ieri, hanno atteso a lungo davanti ai cancelli del Parco archeologico dove, in turno, c'erano pochi addetti. A scusarsi, senza averne alcuna responsabilità, è stato il prefetto di Agrigento che s'è ritrovato davanti le lunghe file. La 76esima edizione del Mandorlo in fiore ha avuto però un unanime commento: "Una sagra come non se ne vedeva da tanti anni: spettacolare!". E l'entusiasmo - che ha caratterizzato tutte le giornate - è stato fortissimo in quella di ieri, tanto per la sfilata conclusiva quanto per lo show alla Valle dei Templi.

Nei prossimi giorni si terrà un debriefing che, in prefettura, metterà tutto nero su bianco tanto i successi, quanto quello che serve migliorare ancora. Ma oggi, a poche ore dal sipario abbassato, è il giorno di gioia e soddisfazione, tanto per gli organizzatori della kermesse quanto per le forze di polizia "che hanno lavorato egregiamente - ha commentato il prefetto Filippo Romano - . E per la prima volta, abbiamo avuto anche la collaborazione della polizia Penitenziaria di Agrigento".

Il "fronte" ordine e sicurezza pubblica ha garantito massima compostezza: non risultano essere stati commessi reati. Il massiccio schieramento di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria - tutti tecnicamente coordinati dal questore Tommaso Palumbo - ha funzionato e non ha lasciato spazio a nessuna criticità.

Come riportato già ieri da AgrigentoNotizie, ci sono stati dei malesseri a causa del caldo e, in molti punti del percorso di sfilata, della calca. Ma il sistema di soccorso e assistenza, fatto dal 118 e dai volontari, ha funzionato senza alcuna defaillance. Già ieri il prefetto Romano aveva espresso plauso per il tour de force fatto.

Anche il corpo dei vigili urbani ha lavorato con grande impegno, pur nell'insufficienza degli organici che ha giocoforza lasciato in parte scoperte le aree periferiche della città dei Templi.

La carta vincente per il futuro, il 2025 è sempre più vicino, sarà la piccola metropolitana ferroviaria fra Aragona e Porto Empedocle. Una tratta che dovrà essere intensificata come orari. Ieri, ad esempio, l'ultimo convoglio ferroviario era previsto alle ore 18,30 e sono stati tantissimi gli agrigentini e i turisti che hanno lasciato la Valle a perdifiato per non perdere l'ultimo trenino disponibile. Ma è una tratta terminale, che finisce a Porto Empedocle, e quindi, per il futuro, non dovrebbero esserci problemi per intensificare corse ed orari.