Scoppia l'incendio in una casa, si teme il peggio: pompieri in azione durante la notte

Fuoco anche a Favara, in via Capuana per la precisione, dove le fiamme sono state appiccate in una casa disabitata e abbandonata da tempo. Ad accorrere durante la notte sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Pompieri che, veramente durante la notte, non hanno saputo come meglio dividersi prima per tamponare le diverse emergenze del territorio.

A bruciare nella residenza di via Capuana, dei cumuli di rifiuti e quant'altro si trovava in quella che è un'abitazione "dimenticata". I pompieri, come sempre avviene in questo genere di casi, si sono prima sincerati sull'eventuale presenza all'interno delle mura che furono domestiche di persone. Avuto il riscontro negativo, idranti alla mano hanno iniziato a circoscrivere e spegnere le fiamme. L'urgenza è stata determinata dal fatto che il fuoco potesse compromettere la tenuta di una casa vetusta.

Ieri mattina, per via Tenente colonnello Giuseppe Russo, sempre a Favara, l'allarme era stato maggiore perché c'era stata una fuga di gas da una bombola posta sul balcone e collegata ad una caldaia esterna. Si temeva, di fatto, una deflagrazione e all'interno dell'appartamento c'erano marito e moglie e i loro tre figli minorenni.

Il tempestivo, anzi fulmineo, intervento dei pompieri di Agrigento ha scongiurato il peggio. La famiglia è stata subito evacuata e nessuno, per fortuna, si è fatto male. Sul posto, per ore, anche i carabinieri della tenenza cittadina. Si è danneggiata la tettoia in ferro dell'appartamento al terzo piano e si sono anneriti il prospetto esterno dello stabile e gli interni di una stanza adibita a cameretta. I pompieri, dopo aver spento l'incendio, hanno messo in sicurezza tutti gli impianti. La quantifica dei danni è ancora in corso, ma l'appartamento è - stando a quanto è stato accertato dai vigili del fuoco - agibile.

